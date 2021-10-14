Независимый аудитор верифицировал показатели НЛМК в части эмиссии парниковых газов

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Международная аудиторская компания Deloitte верифицировала расчеты эмиссии парниковых газов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) за 2020 год в соответствии с методологией, применяемой в ЕС.

Показатель НЛМК по эмиссии СО2 на тонну чугуна составил 1,39 т СО2/т. Для сравнения, показатель 10% металлургических предприятий Евросоюза с наиболее низким уровнем эмиссии составляет 1,36 т СО2/т. Показатель НЛМК существенно лучше среднего уровня эмиссии европейских производителей - 1,50 т СО2/т.

Верификация уровня эмиссии парниковых газов НЛМК в соответствии с методологией системы EU ETS была проведена впервые, в дальнейшем НЛМК планирует подтверждать данные ежегодно.

Программа НЛМК по снижению эмиссии парниковых газов за пять лет периода 2016-2020 гг. позволила сократить показатель эмиссии СО2 на тонну стали на 4%. До 2023 года компания планирует дополнительно снизить данный показатель еще на 3%.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.