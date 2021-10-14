Фонд «Милосердие» поддержал уникальный театральный проект на Урале

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В Ревде Свердловской области при поддержке благотворительного фонда «Милосердие» открыли самодеятельный кукольный театр для детей. Премьерный спектакль с успехом прошел в местном музее «Демидов-центр».

Автор идеи – сотрудник предприятия НЛМК-Урал Сергей Кожевников в прошлом году выиграл грант конкурса волонтерских проектов, который поддерживает фонд. Инженер по образованию и отец четверых детей, он очень одаренный человек: в свободное время играет в театральных студиях, выпустил детскую книгу в стихах и даже снялся в кино.

Творческая активность помогла Сергею и в реализации нового уникального проекта. В работе по созданию театра он выступил и организатором, и сценаристом, и режиссером, и актером. На средства гранта приобрели театральный реквизит, изготовили декорации и сшили оригинальные куклы. С задумкой сценария помогли друзья-театралы, в постановке спектакля ассистировали волонтеры и младший сын Сергея.

«Наш первый спектакль рассказывает о домовом Афанасии и мальчике Пете. Домовой учит ребенка семейным ценностям, при этом сам постоянно попадает в переплет. Своим примером наш главный герой показывает ребятам, как важно помогать родителям и не быть зависимым от всевозможных гаджетов», - комментирует Сергей Кожевников.

В ближайшее время Сергей планирует организовать серию благотворительных выступлений своего театра в детских садах и школах города. В более отдаленных планах волонтера - расширять репертуар уже новыми интересными постановками.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».