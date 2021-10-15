В Липецкой области ждут плохой урожай моркови и других овощей открытого грунта

По состоянию на 11 октября в теплицах Липецкой области собрали 122,8 тыс. тонн овощей и зеленых культур. Это на 17% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Урожай огурцов составил 61,6 тыс. тонн. Томатов - 60,6 тыс. тонн. Работники собрали 3,8 млн штук салата или 650 тонн.

Также в регионе продолжается уборка овощей в открытом грунте. В 4 районах области их уже собрали, а в еще 4 работы продолжаются. С 260 га в этом году получили 8,6 тыс. тонн овощей. В пресс-службы региональной администрации отметили, что урожай овощей открытого грунта прогнозируется на 10% ниже, чем в прошлом. Причина тому - неблагоприятные погодные условия летом.

К овощам открытого грунта относится, в том числе, морковь и картофель. Напомним, в июне во время Прямой линии с Путиным липчане пожаловались президенту на высокие цены на овощи. Тогда рост цен на морковь назвали сезонным явлением и добавили, что ситуация с овощами усугубилась из-за неблагоприятной погоды. Подробности здесь.