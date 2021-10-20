В Липецке проверили, как работает система QR-кодов в кафе и ресторанах

В Липецке проверили кафе и рестораны, где в тестовом режиме ввели систему QR-кодов. Напомним, желающим посетить заведения общепита рекомендовали предъявить QR-код или справку о перенесенном заболевании COVID-19. Но при этом пускали всех желающих.

Сотрудники регионального управления потребительского рынка и ценовой политики прошлись по заведениям в центре города накануне, 19 октября. В одном из кафе на улице Зегеля сообщили, что QR-код пока не спрашивают. Но уточнили, что посетителям выдают маски, в помещении есть антисептики.

В соседнем заведении проверяющим сообщили, что стали спрашивать QR-код, как только узнали о новой рекомендации. Однако, директор кафе не в восторге от этих мер. Он сказал, что от этого образуются убытки. К примеру, приходит компания из 10 человек, у 3 есть коды, у остальных нет. Как поступить?

Проверили сотрудники потребрынка и ресторан быстрого питания на улице Плеханова. Там коды спрашивают у всех. Правда, в подобные заведения ходят в основном подростки.

Кстати, на прошлой неделе специалисты посетили 21 заведение общепита. В 13 у них попросили предъявить QR-код. Отметим, что пока данная мера носит рекомендательный характер. Будет ли она обязательной, станет известно после заседания оперштаба.