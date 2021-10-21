Фигуранта по делу о мошенничестве в ЛТК «Свободный сокол» экстрадируют из Хорватии

В Липецке привезут объявленного в международный розыск фигуранта по делу о многомиллионном мошенничестве на предприятии ЛТК «Свободный сокол». Скандал начался в 2019 году, когда руководство завода заподозрили в махинациях на сотни миллионов рублей. По данным полиции, разыскиваемый Дмитрий Осинин в составе некой группы лиц, пытался получить 200 млн рублей с проходящих по уголовному делу руководителей трубной компании. Также он рассчитывал на часть имущества самого предприятия. За это обещал освободить бизнесменов от уголовного преследования.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, тогда дело возбудили по 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК – покушение на мошенничество в особо крупном размере. Но фигурант успел скрыться за пределами РФ, после чего его объявили в розыск по каналам Итерпола. В итоге Осинина нашли и задержали на территории Хорватии.

– «Представители правоохранительных органов Хорватии передали российским коллегам Дмитрия Осинина, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Экстрадиция состоялась», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.