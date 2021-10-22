Ремонт спуска у каскада фонтанов в Липецке затянется

В Липецке ремонтируют каскад фонтанов на спуске с Соборной площади. Подготовительный этап завершен на 60%. И здесь подрядчика ждал сюрприз. По словам представителя организации, придется выполнить больший объем работ, чем планировалось изначально. Причина тому - участок долгое время капитально не ремонтировали.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, основание лестницы придется устраивать заново. Когда специалисты демонтировали гранитные ступени, оказалось, что состояние основания оставляет желать лучшего. Не везде получается аккуратно снимать облицовочную и тротуарную плитку. Так, сроки ремонта, скорее всего, затянутся.

В настоящее время рабочие разбирают тротуарное покрытие и снимают гранитные ступени лестницы. Их восстановят и устроят на новое основание. Частично заменят облицовку чаш. Тротуарную плитку с каскада уложат на других улицах. На спуске же утроят новое покрытие.