В Липецкой области за неделю подорожал бензин

В Липецке и области подорожал бензин Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области продолжают расти цены на бензин. По данным Липецкстата по состоянию на 18 октября, средняя стоимость 1 литра топлива в регионе составила 47,95 рублей. Неделей ранее такой же объем стоил на 12 копеек дешевле.

Бензин марки АИ-92 подорожал на 0,2% и теперь его цена 46,23 рублей за литр. Литр топлива марки АИ-95 ранее стоил 50,16 рублей, а теперь 50,27 рублей. На 0,4% вырос в цене бензин АИ-98 - с 57,32 рублей до 57,53 рублей за литр. Дизельное топливо было - 48,29 рублей, стало - 48,40 рублей.

Напомним, что продукты тоже растут в цене. Так, в сентябре стоимость продовольственных товаров стала выше на 1,4%. А по сравнению с декабрем 2020 года - на 5,8%. Чиновники же считают, что это подорожание продуктов - общемировое явление и проблема.