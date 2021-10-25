На прошлой неделе в Липецке горели 3 машины, 2 бани и гараж

На минувшей неделе в Липецке 25 раз вспыхивали пожары. По данным пресс-службы городского управления по делам ГО и ЧС, это в 1,5 раза больше, чем за предыдущие 7 дней.

С 18 по 24 октября в 68% случаев горели мусор и сухая трава. Самые крупные возгорания произошли в районе Сокольского моста и в пойме реки Воронеж у трассы Орел-Тамбов - по 1 000 кв.м. В садоводческом товариществе "Металлург-2" зафиксировали пожар на площади 200 кв.м.

Пожарные тушили частные бани - на улице Задорожной в районе 10 Шахты и в СНТ "Цементник", а также гараж на Новолипецке и 3 машины на улице Катукова. Трагедия произошла на улице Папина. Во время пожара в квартире многоэтажки погибла 66-летняя женщина.

Липчан просят соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае происшествия звонить по номеру "112".