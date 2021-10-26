Вместо аварийного моста по улице Гайдара для липчан обустроят пешеходную зону

Липчане смогут безопасно переходить через железнодорожные пути в районе улицы Гайдара. До конца года там планируют обустроить пешеходную зону.

Напомним, на территории есть мост 1960 года постройки, проходящий над рельсами. Несмотря на то, что его признали аварийным и постановили демонтировать, местным жителям несколько лет приходилось ходить по опасной переправе. В сентябре этого года горожане, можно сказать, кричали о помощи. Ведь это единственный переход через ж/д пути, соединяющий жилые дома, садоводческие товарищества с одной стороны и школу, детсад, остановки с другой.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, переход появится в районе существующего железнодорожного переезда на улице Орловская. В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства уже объявили торги на поиск подрядчика. Ему предстоит обустроить тротуар от дома №21 по Гайдара до дома №15 по улице 4-ой Пятилетки. Работы организация должна завершить до конца года. На это из казны города выделили 1,5 млн рублей.

В пресс-службе пояснили, что изначально планировалось возвести новый мост на месте существующего. Этот вопрос специалисты обсуждали с представителями "РЖД". Однако, договоренности достигнуть не удалось.