Историческое здание в Липецке тушили больше суток

В Липецке потушили заброшенное историческое здание на территории Военного городка. Пожар продолжался больше суток. Напомним, пожар на улице Липецк-2 начался утром 10 октября. В старинном двухэтажном здании дореволюционной постройки во времена СССР располагались мастерские Липецкого авиацентра. Но после объект пришел в запустение.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, строение выгорело по всей площади и продолжало тлеть до утра 11 ноября. К полудню пожар благополучно потушили. К счастью, никто не пострадал. Что стало причиной возгорания, теперь предстоит выяснить экспертам.