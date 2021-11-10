В Липецке загорелось заброшенное здание в Военном городке

В Липецке тушат заброшенное здание в Военном городке Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Крупный пожар произошел этим утром, 10 ноября, на территории Военного городка в Липецке. Там загорелось заброшенное здание.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области, площадь строения составляет 375 м2. На данный момент с огнем борются 3 отделения пожарных. Пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают эксперты.

Напомним, местные жители нередко жалуются на заброшенные строения в Военном городе. На таких объектах собираются асоциальные граждане, порой случаются ЧП с подростками причем неоднократно. Администрация области даже просила у Минобороны средств на снос другого уродующего облик города здание бывшей рембазы. Однако сносить такие строения пока не спешат.