Клиенты Банка Уралсиб заработали 25,8% по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь

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Дополнительный инвестиционный доход клиентов Банка Уралсиб, купивших полисы инвестиционного страхования жизни «Верное решение» страховой компании УРАЛСИБ Жизнь с 16 сентября по 17 ноября 2016 года, составил 25,8% в рублях за пять лет инвестирования или 5,16% годовых

Стратегия «Медицина», в которую инвестировали клиенты в указанный период, позволила клиентам вложиться в акции лидирующих фармацевтических компаний Европы (Novartis, BAYER, SANOFI и другие), занимающихся исследованиями в области инновационной медицины, разработкой новых лекарственных препаратов и оборудования.

Полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» – это финансовый инструмент, который обеспечивает гибкий подход к инвестициям и сочетает в себе страхование жизни с выплатой возможного дополнительного инвестиционного дохода по окончании программы. При оформлении полиса ИСЖ клиент может выбрать одну из нескольких инвестиционных стратегий с разным уровнем риска, в том числе такие стратегии, как «Золотодобывающие компании», «Нефть» и «Медицина будущего 2.0».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является агентом АО «УРАЛСИБ Жизнь» (Лицензии на осуществление страхования CЖ №3987 и СЛ №3987 от 20.07.2016 г. выданы Банком России без ограничения срока действия), и в рамках заключенного между указанными лицами агентского договора осуществляет действия, связанные с привлечением клиентов и взаимодействием с ними. Договор инвестиционного страхования жизни не дает гарантии получения дополнительного инвестиционного дохода. Размер дополнительного инвестиционного дохода определяется страховой компанией по итогам календарного года и зависит от успешности выбранной стратегии инвестирования.

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