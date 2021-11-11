В липецкие больницы поступает на 30% меньше ковидных пациентов, чем в конце октября

В Липецкой области стали реже госпитализировали пациентов с коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области стали реже госпитализировали пациентов с коронавирусом. По данным облздрава, на этой неделе в стационары ежедневно поступает на 30% меньше ковидных больных, чем в конце октября. Коечных фонд в госпиталях освободился на 25%. Из-за этого его решили сократить до 3 тыс. мест.

Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, причина положительной динамики в тестировании на COVID-19. Медики считают, что с помощью ПЦР удается выявить заболевание на ранней стадии и избежать тяжелых последствий. На этой неделе в регион поставили еще 20 тыс. экспресс-тестов на коронавирус.

Напомним, экспресс-тест на COVID-19 делают липчанам с симптомами ОРВИ, вызвавшим врача на дом. Результат можно узнать в течение часа.