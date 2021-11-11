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Происшествия11 ноября 2021 18:55

В пятиэтажке Липецка вспыхнула квартира

Огонь повредил балкон и комнату
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке сгорела квартира на улице Титова

В Липецке сгорела квартира на улице Титова

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В этот четверг, 11 ноября, в Липецке произошел пожар. Загорелась квартира на 5 этаже в пятиэтажке по улице Титова.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на место происшествия выехали 4 отделения пожарно-спасательных расчетов и 1 автолестница. К счастью, в пожаре никто не пострадал. Но огонь повредил внутреннюю отделку балкона и комнаты на площади 10 кв.м. Причины случившегося устанавливают специалисты.

Напомним, что днем потушили историческое здание на территории Военного городка. Оно вспыхнуло еще накануне, 10 ноября, и продолжало тлеть больше суток. Подробности здесь.

Липчан просят соблюдать правила пожарной безопасности. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".