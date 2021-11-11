За неделю в Липецке трое детей заболели гриппом

На минувшей неделе с 1 по 7 ноября в Липецкой области выявили 6 928 случаев ОРВИ. По информации пресс-службы регионального Роспотребнадзора, показатель заболеваемости на 25% ниже, чем неделей ранее.

В Липецке ОРВИ заболели 4 407 человек - 64% случаев от общего числа. Среди зараженных 55% - липчане старше 15 лет. Кстати, 3 детей в областном центре подхватили грипп A(H3N2).

За неделю специалисты обследовали 364 пробы. Чаще всего жители области сталкивались с РС-вирусами - 59,3%, бокавирусами - 11%, риновирусами и вирусами парагриппа - по 7,4%, адреновирусами - 3,7%.

Напомним, что количество случаев коронавируса в регионе достигло 67 068. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 401 человека. Большинство зараженных оказались из областного центра.