В Липецкой области в ночь на вторник до 8 градусов мороза

Во вторник, 16 ноября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, преимущественно без осадков.

Ночью в регионе от 3 до 8 градусов ниже ноля. Ветер северный. На дорогах возможен гололед. С ним будут бороться 17 машин спецтехники. Днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ветер западный 4-9 м/с. Атмосферное давление в темное время суток будет расти, а днем без существенных изменений - 754 мм рт.ст.

В среду, 17 ноября, в Липецке будет облачно. Синоптики обещают без осадков. Ночью столбик термометра покажет -5 градусов. Днем в областном центре около 1 градуса со знаком минус. Ветер западный 5-7 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм рт.ст.