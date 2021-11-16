Липчанин, который выбросил женщину из окна пятого этажа, получил 11 лет строгого режима

В Липецке вынесли окончательный приговор 26-летнему мужчине за убийство знакомой. Жуткий инцидент произошел в сентябре прошлого года в одной из квартир на площади Мира в Липецке. Судимый ранее за угоны, кражи и побои липчанин всю ночь выпивал с 45-летней женщиной, после чего они поссорились. Во время конфликта мужчина ударил знакомую по лицу, а затем вытолкнул в открытое окно пятого этажа. Женщина погибла сразу.

Дело тогда возбудили по 105 статье УК – убийство. От показаний негодяй отказался. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подсудимый вину признал лишь частично. Уверял, что все вышло случайно и убивать женщину он не собирался. Адвокат настаивал на переквалификации дела в более мягкую статью – причинение смерти по неосторожности. Однако суд апелляцию не удовлетворил.

В итоге мужчина получил 11 лет строгого режима. Приговор вступил в силу.