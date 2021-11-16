Ирина Кремнева возглавила управление культуры и туризма Липецкой области Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В управлении культуры и туризма Липецкой области новый начальник. На этот пост назначили Ирину Кремневу. С 29 октября она временно исполняла обязанности руководителя управления. К исполнению обязанностей она приступила уже в этот вторник, 16 ноября. Напомним, ранее этот пост занимала Кристина Наролина.

Ирина Кремнева родилась в 1984 году в Липецке. В 2006 году окончила ЛГТУ по специальности юриспруденция, обучилась на переводчика в сфере профессиональной коммуникации. Получила диплом экономиста. Прошла повышение квалификации в академии туризма.

Трудовую деятельность Ирина Кремнева начала в должности главного специалиста управления продовольственных ресурсов. Работала консультантом, ведущим и главным консультантом в правовом управлении, курируя вопросы культуры, образования и социальной сферы. С февраля 2020 года являлась заместителем областного управления культуры и туризма.

Замужем. Есть сын.