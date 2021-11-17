Больше половины жителей Липецка недовольны экологией

Липчане рассказали об экологической обстановке в городе. Исследователи Superjob спросили у жителей мегаполисов, как они оценивают качество воздуха, продукты питания, чистоту и утилизацию мусора. В опросе участвовали 31 700 респондентов из городов численностью населения от 500 тыс. человек.

По данным специалистов, большинство липчан недовольны экологией. 57% жителей считают состояние окружающей среды в Липецке плохим, 30% - нормальным, 6% - хорошим. В 2020 году показатели были немного иные: 47% - плохая обстановка, 33% - нормальная, 7% - хорошая.

Качеству воздуха в среднем липчане поставили 2,6 баллов из максимальных 5-ти. Состояние воды - на 3,1 балл. Продуктов питания - 3,4 балла. Чистоту в городе и утилизацию отходов жители Липецка оценили в 3 балла.

Напомним, что в январе этого года Липецк вошел в число городов России с самым опасным воздухом. По данным Роспотребнадзора, в 12 городах страны, в том числе в Липецке, выявили опасные загрязняющие вещества, которые влияют на здоровье людей.