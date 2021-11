Лучшим цифровым розничным банком в мире признан Сбер

Также Сбер признан победителем ещё в ряде номинаций международной премии «Лучшие цифровые банки мира» (World’s Best Digital Bank Awards):

— «Лучший цифровой банк для частных клиентов в Центральной и Восточной Европе» (Central & Eastern Europe, Best Consumer Digital Banks);

— «Лучший веб-дизайн цифрового банка для частных клиентов» (Best Website Design, Best Consumer Digital Banks);

— «Лучший цифровой банк для корпоративных клиентов в Центральной и Восточной Европе» (Central & Eastern Europe, Best Corporate/Institutional Digital Banks);

— «Лучший в области маркетинга в социальных медиа для корпоративныхклиентов» (Best in Social Media Marketing and Services, Best Corporate/Institutional Digital Banks).

Сбер впервые возглавил глобальный рейтинг лучших цифровых банков планеты для частных клиентов, став мировым бенчмарком и трендсеттером в сфере цифровизации банковского обслуживания. Лидирующие позиции Сбера в рейтинге обеспечили его флагманские цифровые каналы: СберБанк Онлайн для частных клиентов и СберБизнес — для корпоративных. Сегодня в них доступны практически все услуги банка для бизнеса и населения, что в десятки и сотни раз ускоряет процесс их получения и не требует посещения офиса, позволяя управлять личными или корпоративными финансами в любое время суток из любой точки мира.

СберБанк Онлайн в этом году исполнилось 10 лет: его первая версия для iPad была запущена в феврале 2011 года, спустя год появилась версия для смартфонов. Сейчас это одно из самых популярных банковских приложений в мире: его ежемесячная аудитория превышает 72 млн человек, а ежедневная — более 35 млн. В России по числу активных пользователей в месяц приложение занимает второе место после популярного мессенджера. А веб-версия СберБанк Онлайн в этом году уже становилась победителем в номинации The Best Consumer Mobile Banking Adaptive Site in Central and Eastern Europe for 2021.

Ежемесячная аудитория интернет-банка СберБизнес, который также доступен и в десктопной, и в мобильной версиях, превышает 2,4 млн юрлиц, а 1,1 млн предпринимателей пользуются СберБизнесом ежедневно. Мобильное приложение было запущено в 2015 году как сопутствующий продукт к интернет-банку в браузере, однако сегодня уже больше половины пользователей предпочитает использовать его мобильную версию. Напомним, ранее СберБизнес дважды признавался лучшим цифровым банком для корпоративных клиентов по версии Global Finance — в 2018 и 2020 годах.

Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк:

«Сбербанк стремительно меняется. Мы не только банк, но и мощная технологическая компания, которая предлагает целую вселенную продуктов и сервисов — от доставки товаров и еды до телемедицины и онлайн-кинотеатра. По сути, мы — огромная экосистема, и в центре этой экосистемы — наш клиент. Сейчас у Сбера уже больше 100 миллионов розничных и около 3 миллионов корпоративных клиентов. И я хочу сказать спасибо каждому из них, потому что именно ради них мы пытаемся становиться лучше каждый день.

Мы стремимся не просто удовлетворять, но и предвосхищать потребности каждого клиента. И в этом нам помогает искусственный интеллект. Уже несколько лет Сбер активно внедряет его во все бизнес-процессы. А в прошлом году мы запустили ещё и ESG-трансформацию: мы снижаем свой углеродный след, поддерживаем экологические проекты, развиваем инклюзивную среду, создаём решения в помощь врачам, педагогам и спасателям. Эта награда — ещё одно подтверждение того, что мы на правильном пути. Я благодарю всех участников, организаторов и жюри этой авторитетной премии. И, конечно, команду Сбера, без которой эта победа была бы невозможна».