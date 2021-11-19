В Липецкой области стали чаще жениться, но реже рожать

В Липецкстате рассказали о демографической ситуации в январе-сентябре этого года. Так, за 9 месяцев в регионе на свет появилось 6 764 малыша. Это на 4% меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Среди родившихся 35% - первенцы, 39% - вторые в семье, 26% - третьи и последующие. Среди детей есть и близнецы - 60 пар.

Умерли 16 385 жителей области. В прошлом году этот показатель был ниже - 13 513. Так, естественная убыль населения составила 9 621, то есть разница между умершими и родившимися. Это больше, чем население Тербунов Липецкой области. В 2020 году умерло на 6 485 липчан больше, чем родилось.

С января по сентябрь зарегистрировали 5 432 брака - на 22% больше, чем за те же месяцы прошлого года. Но и разводов увеличилось на 10%. В 2020 году официально разошлись 3 580 пар, а в 2021 - 3 947.