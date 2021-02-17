Население Липецкой области продолжает стремительно убывать

Липецкстат рассказал о демографической ситуации в Липецкой области в 2020 году. В январе - декабре в регионе родилось 9 389 человек. Это на 4% меньше, чем за тот же период 2019 года - 9 829 человек. Среди родившихся 36% - первенцы, 39% - вторые дети, 35% - третьи и последующие. На свет появились 107 пар близнецов и 1 тройня.

Умерло 20 081 липчан. Это на 23% больше, чем в 2019 году - 16 322 умерших. Так, естесственная убыль населения составила 10 692. Это чуть меньше, чем численность населения Чаплыгина. В городе 11 773 жителей. В 2019 году убыль населения - 6 493. По предварительной оценке, численность постоянного населения Липецкой области на 1 января 2021 года - 1 128 200 человек. Напомним, на 1 января 2018 года в регионе насчитывалось 1 150 630 человек.

В январе - декабре 2020 года зарегистрировано 5 692 брака. В 2019 году официальных союзов было на 19% больше - 7 056. Немного сократилось количество разводов. В 2019 году - 4 914, а в 2020 году - 4 828.