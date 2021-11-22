Два рыбака утонули в пруду в Липецкой области

Несчастный случай на воде произошел в минувшие выходные в Грязинском районе Липецкой области. Там в селе Ярлуково в пруду нашли тела двоих мужчин. На место происшествия выезжали спасатели и водолазы поисковой службы регионального УГПСС.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области, по предварительным данным на пруду провалился лед, когда мужчины ловили рыбу. Тела подняли, доставили на берег и передали сотрудникам полиции. По факту гибели людей проводится доследственная проверка.

Напомним, что ранее в Липецке в пруду едва не утонул школьник. 9-летний мальчишка вышел на припорошенный снегом тонкий лед в Елецком микрорайоне и провалился в воду. Благо рядом оказались прохожие, которые быстро достали мальчика из воды.