Сильный ночной ветер в Липецке валил деревья на машины и срывал провода

Ветер повалил несколько деревьев в Липецке Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Сильный ветер в Липецке, о котором предупреждали спасатели, разгулялся в ночь с 20 на 21 ноября и принес немало хлопот жителям и коммунальным службам. По данным городского управления по делам ГО и ЧС, порыв ветра ночью достигали 20 метро в секунду. В итоге за сутки к городским спасателям поступило 9 сообщений о ЧП из-за непогоды.

В шести случаях липчане сообщали об упавших деревьях, в пяти – тяжелые ветки падали на машины. Например на Индустриальной улице повредило сразу две машины: «Киа» и «Фольксваген». Также из-за сломанных ветром деревьев пострадали автомобили на улицах Космонавтов, Механизаторов и в Военном городке.

На улице 9 января и в 15 микрорайоне деревья упали на дорогу. А во дворе дома №10 на улице Меркулова сорвавшийся с крыши железный лист упала на «Мицубиси». На Желябова ветром оборвало провода у фонарного столба.

По всем случаям на адреса сразу отправляли полицию, коммунальные службы и спасателей ГО и ЧС.