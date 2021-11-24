Многодетную липчанку, находящуюся в тяжелом состоянии из-за коронавируса, перевезли в Москву

Многодетную липчанку с коронавирусом все-таки перевезли в Москву. Об этом сообщил в соцсетях ее муж. Он написал, что после долгих переговоров наконец удалось отправить Диану в столицу.

- Огромная благодарность липецким врачам, которые использовали все современные методы и самые последние препараты, - поблагодарил медиков липчанин. - Спасибо администрации Липецка, которая взяла все расходы по транспортировке на себя.

Напомним, мужчина забил тревогу еще 17 ноября. На своих страницах в соцсетях он кричал о помощи. О том, что его 40-летняя супруга 3 недели пролежала в реанимации на аппарате НИВЛ в больнице на ЛТЗ, а затем ее ввели в кому. И просил перевезти Диану в столичную больницу.

Сначала медики признали пациентку нетранспортабельной, добавив, что это может быть опасно для ее жизни. Затем в Липецк приехала врач из Москвы. Она осмотрела липчанку, которая была в тяжелом состоянии на ИВЛ. После многочисленных консилиумов женщину все-таки разрешили перевезти. В настоящее время Диана находится в Клиническом центре МГМСУ им. А.И. Евдокимова.