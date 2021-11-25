В Липецкой области взяли под усиленную охрану елки

Елки будут охранять до 31 декабря Фото: Управления лесного хозяйства Липецкой области

В преддверии Нового Года в Липецкой области усилили охрану елей и сосен. Совместный приказ подписали региональное управление лесного хозяйства и УМВД. Как сообщили в пресс-службе лесхоза, усиленные патрули будут работать с 1 и вплоть до 31 декабря.

На лесных дорогах, выездах и проходящих через леса трассах выставят стационарные посты. Также леса, где есть хвойные деревья, будут патрулировать мобильные группы из лесников и полицейских.

На дорогах выставят предупреждающие щиты, что незаконная рубка деревьев запрещена законом. Нарушителей ждут штрафы, которые в разы превышают стоимость елки на рынке.

Напомним, что елочные базары в Липецке откроются в декабре. Всего в черте города будут 77 торговых точек с новогодними деревьями. По предварительным данным, цена на елку в Липецке будет около 500 рублей за одно дерево.