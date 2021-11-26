Большинство россиян не интересуются «черными пятницами»

В ноябрьской «черной пятнице – 2021» планируют принять участие только 20% мужчин и 15% женщин.

20% мужчин и 15% женщин всегда участвуют в «черных пятницах». 45% и 53% соответственно - после опыта полученного в таких распродажах, не планируют больше принимать в них участие. Таковы результаты опроса, проведенного специалистами ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек.

При этом 79% мужчин и 85% женщин постоянно – несколько раз в неделю или в месяц – покупают товары со скидками. А более 40% россиян регулярно пользуются кешбэками при покупке товаров. Специально не следят за программами возврата средств на карты 52% россиян - этот показатель одинаков среди мужчин и женщин. 6% женщин и 7% мужчин не знают, что такое кешбэк.

Чаще всего о необходимости экономить при шоппинге говорили жители Северного Кавказа (40% мужчин и 41% женщин) и Дальнего Востока (36% мужчин и 33% женщин). Реже всего – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (23% мужчин и 22% женщин), а также в Северо-Западном федеральном округе (25% мужчин и 21% женщин).