Появилось видео с автовокзала Липецка, где грузовик на перроне насмерть сбил женщину

В Липецке грузовик насмерть сбил женщину на перроне автовокзала Фото: Архив "КП"

Появилось видео с места трагического ДТП на автовокзале в Липецке. Напомним, в этот понедельник, 29 ноября, на перрон влетел грузовой автомобиль. Он насмерть сбил женщину, стоящую в тот момент на платформе.

С травмами госпитализировали самого водителя и двух его пассажиров. Последние подтвердили, что мужчине стало плохо за рулем. От ударов пострадала машина - разбились фары и лобовое стекло, помялся передний бампер.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Они опрашивают свидетелей, выясняют причины произошедшего. По данным пресс-службы региональной администрации, перед выходом на линию грузовик прошел обязательный технический осмотр - машина была исправна. А водитель - медобследование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Липецке грузовик въехал на перрон автовокзала и насмерть сбил женщину

Трагедия произошла днем 29 ноября. По словам очевидцев, водителю грузового автомобиля стало плохо. Он заехал на перрон и насмерть сбил женщину, стоящую на платформе. Есть и другие пострадавшие (подробности)