Оформление Липецка к Новому году 2022: в праздники станет модно носить усы

В Липецке выбрали концепцию, которая ляжет в основу новогоднего оформления городских улиц Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке подвели итоги голосования за концепцию новогоднего оформления города. Напомним, в конкурсе участвовали 8 проектов. Авторы наглядно показали, как можно украсить город к самому волшебному празднику. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в голосовании участвовали более 8 тыс. респондентов.

Большинство липчан выбрали проект №1 со слоганом "Год, когда модно носить усы". Основной акцент в концепции сделали на Петре Первом. В 2022 году как раз исполняется 350 лет со дня рождения великого императора.

Второе место заняла работа "Снег, липовый лист и религия" - оформление в серых и синих тонах. Третья строчка досталась "Зимней сказке в городе" - еловые ветки, новогодние игрушки, все в спокойных оттенках синего, красного и желтого.

На основе проекта-победителя оформят улицы Липецка. Авторам работ, набравших наибольшее количество голосов, вручат дипломы и призы.