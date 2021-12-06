В Липецкой области за месяц почти в 2 раза сократили число коек для больных с коронавирусом и пневмониями

В Липецкой области снизилось число госпитализаций с коронавирусной инфекцией Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области снизилось число госпитализаций с коронавирусной инфекцией. Так, по данным регионального оперативного штаба, еще месяце назад для больных с COVID-19 и пневмониями было 3 100 коек. В настоящее время коечный фонд сократили до 1 700 мест.

По состоянию на этот понедельник, 6 декабря, в регионе от коронавируса однократно привили 659 307 человек. Два компонента вакцины получили 606 778 жителей области. Чтобы дойти до озвученного показателя в 80%, прививки нужно сделать еще 730 тыс. липчан.

По мнению специалистов, на снижение числа госпитализаций с ковидом оказало влияние и экспресс-тестирование. Напомним, с октября тест на коронавирус берут у липчан с симптомами ОРВИ, которые вызвали врача на дом.