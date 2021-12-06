Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области на 6 декабря 2021 года: 352 новых случая

За сутки у 352 жителей Липецкой области подтвердился коронавирус Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области увеличилось. За минувшие сутки подтвердилось еще 352 случая COVID-19. В Липецке заболели 155 человек. В Ельце - 60. В Грязинском районе - 42. В Добринском районе 39 новых случаев ковида. В Липецком - 21. В Хлевенском - 7. В Измалковском и Тербунском районах диагноз подтвердился у 6 местных жителей. В Данковском - у 5. В Чаплыгинском районе 4 зараженных. В Воловском - 2. В Добровском, Задонском, Долгоруковском, Становлянском и Усманском районах - по 1.

Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 76 827 жителей Липецкой области. Выздоровели 69 315 человек, в том числе 197 медики выписали за последние сутки. Не удалось спасти 2 499 пациентов. Лечение продолжают 5 013 липчан. Из них только 487 лежат в больницах. Остальные с легкой формой болезни остаются дома.