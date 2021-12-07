В Липецке в районе улицы Водопьянова, Автовокзала и Кольцевой погасли светофоры

В Липецке снова проблема со светофорами. Сигнальные столбы отключились на перекрестке улиц Водопьянова и Меркулова, в районе дома №1 по Водопьянова, а также на остановках "Автовокзал" и "Кольцевая".

По данным пресс-службы мэрии, на месте работают специалисты. Они выясняют причину поломки. Липчан же просят быть особенно внимательными при проходе или проезде данных участков. Водителям напоминают, что если не работает светофор и нет регулировщика, перекресток считается нерегулируемым. Проезжая участок, нужно уступать дорогу пешеходам.

Напомним, что накануне в областном центре установили новые светофоры вызывного типа. Они появились у остановки "Политехнический комплекс" и у гипермаркета "Линия". Они должны заработать до конца недели.