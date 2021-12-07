В Липецке перекрыли среднюю полосу на улице Советская Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот вторник, 7 декабря, в Липецке на улице Советская частично ограничили движение. Водители не смогут проехать по среднем полосе в районе дома №68. В направлении площади Победы для машин оставили крайнюю левую и крайнюю правую полосы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, причина таких ограничений - ремонт тепловых сетей. Работы планируют завершить на следующей неделе. Липчан просят с пониманием отнестись к ситуации. В случае необходимости - заранее продумывать маршрут и выбирать альтернативные пути объезда.

Напомним, что этим утром в нескольких точках города погасли светофоры. Сигнальные столбы перестали работать на улице Водопьянова, в районе остановок "Автовокзал" и "Кольцевая". Подробности здесь.