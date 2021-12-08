Толщина льда на реках в Липецке не больше 3 см, безопасная – от 10 см

Спасатели замерили лед на реках Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

В Липецке спасатели городского управления по делам ГО и ЧС, а также областного ГПСС и МЧС замерили толщину льда на водоемах. В районе ЛТЗ, где обычно собираются рыбаки, лед начал нарастать по краю затона, но его толщина не больше 3 сантиметров. Относительно безопасная толщина льда – от 10 см.

Лед слишком тонкий - выходить запрещено Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

В ГО и ЧС отметили, что рыбаков не было. Напомним, что в Липецке официально запретили выходить на лед в период его становления и таяния. Постановление действует с 25 ноября и до апреля. Спасатели выставили предупреждающие таблички и патрулируют водоемы, выписывая нарушителям протоколы. Липчанам напоминают, что сейчас на лед выходить нельзя вообще, а когда он окрепнет выходить нельзя будет в темное время суток.