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Общество8 декабря 2021 11:52

«Ситуация умерено позитивная»: губернатор доложил Кремлю о коронавирусе в Липецкой области

Коллективный иммунитет липчан достиг 80% и превысил средний показатель по стране
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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Губернатор отчитался в Кремль о COVID-19 в Липецке

Губернатор отчитался в Кремль о COVID-19 в Липецке

Фото: принтскрин видео.

Губернатор Липецкой области Игорнь Артмонов отчитался перед председателем правительства Михаилом Мишустиным о ситуации с коронвирусом в регионе.

– Ситуация умеренно позитивная, – начал доклад по видеосвязи губернатор.

Игорь Артамонов сообщил, что за три недели темп роста заболеваемости уменьшился на 20%, прирост количества умерших сократился на 15%, вдвое уменьшилось число нуждающихся в госпитализации. Поэтому койки ковидных госпиталей сократили в 1.8 раза.

Также глава региона отметил, что коллективный иммунитет в Липецкой области достиг 80%. При этом Игорь Артамонов посетовал, что есть проблемы с вакцинацией молодежи, которая снижается. Напомним, по новым пунктам «ковидного» постановления, в области обязали вакцинироваться студентов вузов и техникумов.

Основную часть доклада губернатор посвятил деньгам, выделенным на борьбу с коронавирусом, закупку экспресс тестов, медикаментов и оборудования для госпиталей и выплаты медикам. На поддержку последних выделили более 90 млн рублей, чем остановили текучку на скорой, в больницах и поликлиниках.

Премьер-министр РФ отметил, что в Липецкой области уровень коллективного иммунитета по коронавирусу выше среднероссийского показателя.