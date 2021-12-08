«Ситуация умерено позитивная»: губернатор доложил Кремлю о коронавирусе в Липецкой области

Губернатор отчитался в Кремль о COVID-19 в Липецке Фото: принтскрин видео.

Губернатор Липецкой области Игорнь Артмонов отчитался перед председателем правительства Михаилом Мишустиным о ситуации с коронвирусом в регионе.

– Ситуация умеренно позитивная, – начал доклад по видеосвязи губернатор.

Игорь Артамонов сообщил, что за три недели темп роста заболеваемости уменьшился на 20%, прирост количества умерших сократился на 15%, вдвое уменьшилось число нуждающихся в госпитализации. Поэтому койки ковидных госпиталей сократили в 1.8 раза.

Также глава региона отметил, что коллективный иммунитет в Липецкой области достиг 80%. При этом Игорь Артамонов посетовал, что есть проблемы с вакцинацией молодежи, которая снижается. Напомним, по новым пунктам «ковидного» постановления, в области обязали вакцинироваться студентов вузов и техникумов.

Основную часть доклада губернатор посвятил деньгам, выделенным на борьбу с коронавирусом, закупку экспресс тестов, медикаментов и оборудования для госпиталей и выплаты медикам. На поддержку последних выделили более 90 млн рублей, чем остановили текучку на скорой, в больницах и поликлиниках.

Премьер-министр РФ отметил, что в Липецкой области уровень коллективного иммунитета по коронавирусу выше среднероссийского показателя.