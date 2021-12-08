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Общество8 декабря 2021 14:46

Клиенты «Квадры» отныне смогут контролировать свои УК

У жителей Липецка появилась возможность узнать о статусе и техническом состоянии общедомового прибора учета (ОДПУ) тепловой энергии из квитанции
Источник:kp.ru
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Данные об исправности, статусе ОДПУ и о сроках проведения будущей поверки будут размещать в платежной документации над таблицей для показаний. В декабре она станет доступна жителям многоквартирных домов, оснащенных одним прибором учета. А с января месяца данная информация будет показана в квитанции у клиентов «Квадры» города Липецка.

В пресс-службе энергокомпании отметили, что общедомовой прибор учета регистрирует фактическое потребление тепловой энергии домом. Эти сведения учитывают при расчетах платы за отопление. Если прибор учета не был исправен либо не был поверен, то следующий квартал расчет ведется по среднемесячному объему потребления. В том случае, если показания и дальше не передаются, расчет делается согласно нормативу.

По словам энергетиков, ОДПУ считается общедомовым имуществом. Управляющие компании осуществляют его обслуживание, снятие показаний и передачу их в ресурсоснабжающую организацию. Благодаря этим данным, размещенным в квитанциях, жильцы смогут контролировать работу коммунальщиков.