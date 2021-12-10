Из-за тумана отменили утренние авиаресы из Липецка в Москву и обратно

Из-за тумана в расписании липецкого аэропорта вновь внесли изменения. Отменили утренний авиарейс в Москву на 11.00. Пассажиры смогут улететь в столицу, но только вечером. Их посадят в самолет, который вылетает из областного центра в 18.45.

Аналогичная ситуация с рейсом из Москвы в Липецк. Липчане и гости города должны были вылететь в 9.30, но этого не произошло. Утренний авиарейс объединили с вечерним. Самолет покинет аэропорта Домодедова в 17.05. В аэропорту Липецка он приземлится в 18.10.

Напомним, что из-за непогоды в среду, 8 декабря, не полетели самолеты из Липецка в Клининград и обратно. А московские авиарейсы также объединили. Причина тому - сильный туман.