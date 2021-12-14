В Липецке пожарные боролись с огнем в доме по улице Терешковой

Предварительная причина пожара на улице Терешковой в Липецке - неосторожное обращение с огнем Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший понедельник, 13 декабря, в Липецке вспыхнула квартира в доме №14 по улице Терешковой. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись 4 отделения пожарной охраны. Пламя все же повредило пол в квартире на площади 10 кв.м. К счастью, никто из людей не пострадал. Предварительная причина случившегося - неосторожное обращение с огнем.

В Липецке в доме на улице Филипченко вспыхнула квартира Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В тот же день аналогичная ситуация произошла в доме №9/1 по улице Филипченко областного центра. Только там в пожаре пострадал человек - в больницу с ожогами доставили 66-летнего мужчину.

Этой ночью, 14 декабря, селе Студенки Усманского района загорелось бесхозное деревянное строение. Его тушили 2 отделения пожарной охраны и 2 человека из добровольной пожарной дружины.