Мечты россиян: победа над пандемией, рост доходов и свое жилье

Таковы результаты опроса, проведенного специалистами ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек.

20% опрошенных назвали своим заветным желанием победу над пандемией. Каждый шестой (14%) — увеличение дохода, 13% — наличие собственного / отдельного жилья. 9% мечтают о кругосветном путешествии, 8% — купить машину, 5% — открыть свой бизнес, столько же — переехать в другую страну. Почти 5% хотели бы изменить будущее своей страны, 4% хотелось бы найти идеальную работу, 3,5% желают любви. 3% мечтают выучить иностранный язык и переехать в другой город. По 2% хотят стать знаменитыми, мечтают об отпуске и получении водительских прав.

Что касается осуществления – 31% много работает, строит карьеру, 27% откладывают деньги. Примечательно, что почти четверть респондентов - 23% - ничего не делают.

Больше всего опрошенных (43%) указали, что исполнение их заветного желания требует сравнительно небольшой суммы денег. А каждый пятый утверждает, что это и вовсе не требует финансовых затрат. Четверть респондентов оценили свою мечту выше 5 миллионов рублей и еще почти столько же — до 100 тысяч.

- Мечты сбываются, главное — верить в них и выбрать правильную стратегию их осуществления. Для достижения финансовой цели не обязательно иметь крупный стартовый капитал, его можно сформировать, откладывая с зарплаты и других доходов 5-10%. Такой способ дисциплинирует и вырабатывает хорошую привычку делать сбережения, — отмечает Наталья Белова, директор по маркет-менеджменту, член правления страховой компании.