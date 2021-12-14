Советнику президента Группы НЛМК Вячеславу Воротникову вручили государственную награду

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За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу «Почетной грамоты Президента РФ» удостоен Вячеслав Воротников, советник аппарата президента Группы НЛМК. Вручил государственную награду губернатор региона Игорь Артамонов.

Вячеслав Воротников трудится на НЛМК с 1975 года. Занимал различные руководящие посты, в том числе управляющего директора. Его руководство комбинатом пришлось на непростой период пандемии коронавируса. Тем не менее, НЛМК продолжил успешную реализацию программ операционной эффективности и новых проектов развития технологий, пуска ряда крупнейших инвестиционных проектов модернизации.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.