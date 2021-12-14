«Квадра» пересчитает плату за тепло жителям Липецка из-за плохой работы УК

Причина в том, что порядка 50 управляющих компаний уже 2 месяца не передают данные в “Квадру”.

Специалисты компании в октябре и ноябре прошли по сотням адресов с инспекциями. Их задачей был сбор фактических данных с общедомовых приборов учета с самого старта отопительного сезона. Помимо этого, сотрудники “Квадры” актуализировали информацию о поверках ОДПУ, пишут vesti-lipetsk.ru. Как выяснилось, в 72 домах приборы учета исправно функционировали, но управляющие организации просто не удосужились передать “Квадре” показания за октябрь. Уже в платежных квитанциях ноября жители этих домов увидят фактические показания приборов учета, а не среднемесячные. Это снизит суммы в платежках граждан. Отмечается, что управляющие компании не передали данные приборов учета тепла за 11 дней сентября еще по 154 домам. Начисления за это время также включены в ноябрьские платежки. Данные взяты из фактических показаний общедомовых приборов учета. Все расчеты ведутся только на основании показаний ОДПУ. Если граждане желают узнать причины плохого содержания приборов учета, необходимо с этим вопросом обратиться в свою УК.