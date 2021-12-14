С 15 декабря в Липецкой области заработают транспортные карты старого образца: в первые дни возможны сбои в системе

Старые транспортные карты возвращаются: в системе возможны сбои Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 15 декабря, в Липецкой области вновь заработают транспортные карты старого образца. Правда, первые три дня - в тестовом режиме. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в это время в системе возможны сбои. Поэтому липчанам рекомендуют подстраховаться и иметь при себе альтернативный способ оплаты проезда - наличные, банковскую карту или карту нового образца.

Напомним, в общественном транспорте будут принимать все карты, в том числе фиолетового цвета. Деньги будут списывать согласно установленным тарифам. Пополнить устаревшие ТК не получится - пассажиры должны "выкатать" все средства на картах до 15 февраля.

Липчане, которые сдали транспортные карты для возврата денег, могут получить их обратно. Для этого надо обратиться в Агентство автомобильного транспорта, которое находится в здании Автовокзала по адресу: Липецк, проспект Победы, 89. При себе иметь паспорт. О сбоях в работе системы липчане могут сообщить в инстаграм-аккаунт Агентства @dor_trans48 или по телефону 8-800-200-90-55.