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Общество9 декабря 2021 10:40

В Липецкой области старые транспортные карты заработают с 15 декабря

Липчанам дали 2 месяца, чтобы "выкатать" все деньги, оставшиеся на балансе
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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Уже скоро липчане смогут воспользоваться транспортными картами старого образца. Оплатить проезд фиолетовыми картами можно будет начиная с 15 декабря. Соответствующее решение приняли депутаты Липецкого облсовета в этот четверг, 9 декабря.

Срок действия старых транспортных карт - до 15 февраля 2022 года. Предполагается, что за это время липчане потратят оставшиеся средства на счете. Но срок действия могут и продлить. Этот вопрос обсудят в феврале. Кстати, первые 3 дня терминалы будут работать в тестовом режиме.

Напомним, что фиолетовые транспортные карты перестали работать, так как у обслуживающего банка отозвали лицензию. Средства липчан на балансе заморозили. Жители регионе переживали за деньги, так как почти 2 месяца не было понимания, вернут их или нет.