Специалисты устранили коммунальную аварию на улице Мичурина из-за которой более 30 домов остались без тепла

В домах липчан потеплеет в ближайшее время Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке завершили ремонт теплосети на улице Мичурина. Напомним, коммунальная авария оставила без горячей воды жителей более 30 домов по улицам Неделина, Мичурина, проспект Победы. А всему виной - отключение электричества на насосной станции в районе улицы Индустриальная. Из-за этого остановилась работа котельной, резко выросло давление в системе теплоснабжения. Трубы не выдержали и лопнули возле дома №22А по Мичурина.

Как сообщили в пресс-службе липецкого филиала ПАО "Квадра", специалисты завершили все работы: ремонтные, земляные и сварочные. Гидравлический режим обещают восстановить в ближайшее время. Управляющие компании подключат дома к системе горячего водоснабжения и займутся наладкой параметров теплоносителя. Узнать, когда дадут горячую воду, липчане смогут в своей УК.