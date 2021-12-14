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Происшествия14 декабря 2021 16:04

Специалисты устранили коммунальную аварию на улице Мичурина из-за которой более 30 домов остались без тепла

В ближайшее время управляющие компании подключат дома к системе горячего водоснабжения
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В домах липчан потеплеет в ближайшее время

В домах липчан потеплеет в ближайшее время

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке завершили ремонт теплосети на улице Мичурина. Напомним, коммунальная авария оставила без горячей воды жителей более 30 домов по улицам Неделина, Мичурина, проспект Победы. А всему виной - отключение электричества на насосной станции в районе улицы Индустриальная. Из-за этого остановилась работа котельной, резко выросло давление в системе теплоснабжения. Трубы не выдержали и лопнули возле дома №22А по Мичурина.

Как сообщили в пресс-службе липецкого филиала ПАО "Квадра", специалисты завершили все работы: ремонтные, земляные и сварочные. Гидравлический режим обещают восстановить в ближайшее время. Управляющие компании подключат дома к системе горячего водоснабжения и займутся наладкой параметров теплоносителя. Узнать, когда дадут горячую воду, липчане смогут в своей УК.