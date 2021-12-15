«Открытие»: 57% россиян считают 2021 год удачным

Почти у трети россиян финансовое положение в 2021 году не изменилось, 29% оно несколько улучшилось, еще у 24% - наоборот. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Таковы результаты опроса, проведенного сотрудниками ПАО Банк «Финнасовая Корпорация Открытие» и страховой компании «Росгосстрах».

Больше всего понравился второй год пандемии жителям Дальнего Востока (70%) и Северного Кавказа (63%). Менее всего - Сибири и Урала (там так ответили 47% опрошенных).

Среди самых позитивных моментов уходящего года россияне чаще всего называли отсутствие проблем со здоровьем у себя и у своих близких (41%), гармонию в личных отношениях и отличный отдых (по 26%), открытие нового хобби (23%), увеличение дохода (22%). У 15% никаких позитивных моментов в 2021 году не было.

Самыми плохими моментами были названы ограничения в связи с пандемией (57%), проблемы со здоровьем у себя и у близких (34%), снижение доходов и невозможность путешествовать (по 31%). 16% сообщили, что пережили в 2021 году смерть близких. Только 9% заявили, что в этом году у них не было ничего плохого.

Лишь 29% россиян удалось попутешествовать в 2021 году. 17% опрошенных отказались от путешествий из-за боязни заразиться ковидом, 13% - из-за закрытых границ. Но самой частой причиной отказа от путешествий стала нехватка денег (35%).

65% респондентов обошлись в уходящем году без кредитов. 21% брали потребительский кредит, 16% оформляли кредитную карту, 4% решились на ипотеку и 1% взяли кредит на развитие бизнеса.