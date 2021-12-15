В Липецкой области на 8% подорожали ковры

В Липецкой области в ноябре подорожали ковры Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области в ноябре цены на непродовольственные товары выросли на 0,5%. А с начала 2021 года - на 8,7%.

По данным Липецкстата, на 8% подорожали ковры и ковровые изделия. Стоимость мебели, хлопчатобумажных тканей, моющих и чистящих средств увеличилась на 2%. Полотенца, бумажно-беловые товары, тереладиотовары, постельное белье, электротовары, чулочно-носочные изделия, моторное топливо, шерстяные ткани, компьютеры и легковые автомобили выросли в цене от 0,6% до 1%.

На 17% подешевели древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты. На 3% выгоднее стало покупать ювелирные украшения. Средства связи упали в цене на 2%. При этом на 1-2% подорожали тарированный цемент, рубероид, красный кирпич, ламинат и линолеум, виниловые обои.

Напомним, что продукты в регионе тоже подорожали. Подробности здесь.