Офис нового формата подарил Сбер жителям Липецка

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Это уже второй филиал в городе, реконструкция которого проведена в этом году в соответствии с принципами ESG-стратегии банка. В мероприятии приняли участие мэр Липецка Евгения Уваркина, советник председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Алексей Колчин, заместитель Управляющего Липецким отделением Сбербанка Дмитрий Абакумов, начальник главного управления МЧС России по Липецкой области Василий Разумнов и начальник управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области Сергей Астахов.

В рамках открытия прошла экскурсия по филиалу, на которой презентовали новые возможности финансовых и нефинансовых сервисов Сбера.

Евгения Уваркина, мэр г. Липецк:

«Сбербанк и Липецк результативно взаимодействуют по ряду ключевых направлений. Банк активно внедряет современные технологии и повышает качество предоставления услуг для населения. Появление очередного обновленного офиса – хороший подарок для жителей нашего города к Новому году. Уверена, что филиал, как и его предшественник, будет востребован липчанами».

В офисе установлены обновленные терминалы самообслуживания, сочетающие в себе современный дизайн, материалы, технологии и интуитивно понятную эргономику. Снять наличные можно как по карте или смартфону, так и бесконтактно с помощью голосового помощника или по распознаванию лица.

Клиенты офиса могут отправить и получить посылку или корреспонденцию, в том числе из интернет-магазинов, приобрести умные устройства Сбера, а также попробовать ароматный кофе.

Алексей Колчин, советник председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«Продолжается масштабная трансформация отделений Сбера. Наша цель - изменить представление об уровне клиентского сервиса и организовать максимально удобный доступ как к классическому банкингу, так и продуктам нашей экосистемы. В новом офисе каждый посетитель может быстро решить все свои насущные задачи и, в случае необходимости, оперативно получить компетентную помощь специалиста»

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Пресс-служба Центрально-Черноземного банка Сбербанка

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