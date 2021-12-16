Одноклассники пытались вытащить провалившегося под лед школьника в Липецкой области

В Липецке началась доследственная проверка по факту гибели ребенка в пруду Ельца. Трагедия случилась в четверг днем 16 декабря в Петровском парке, где в пруду утонул 11-летним мальчик. К несчастью, спасти школьника не удалось, прибывшие на место спасатели только достали тело.

На место выехали сотрудники следственного комитета, осмотрели место происшествия, опросили родителей, свидетеле и очевидцев. Для определения точной причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу.

По версии следствия, мальчик пошел в парк кататься на льду с одноклассниками после уроков и провалился в холодную воду недалеко от берега. Друзья пытались его вытащить, но не смогли.

Как сообщили в пресс-службе СКР региона, следователи дадут оценку действиям чиновников, которые отвечают за безопасность людей в общественных местах.