Клиенты банка «Открытие» весомо заработали на инвестициях

В стратегию «Передовые микротехнологии 3.0» входят бумаги AMD, Qualcomm, Skyworks Solutions, Intel, Taiwan Semiconductor.

Страховая компания «Росгосстрах Жизнь» заплатила клиентам ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» более 69 миллионов рублей в результате автоотзыва и выплаты купона в конце ноября 2021 года.

В 2021 году было проведено четыре автоколла по нотным стратегиям «Передовые микротехнологии», «Передовые микротехнологии 2.0», «Передовые микротехнологии 3.0» и «Кибербезопасность». Общая сумма выплат за год по ним составила более 275 млн рублей. Максимальная доходность достигала 9,6% годовых в рублях и 9,1% годовых в долларах США.

- Клиентам, инвестировавшим в ноты в оболочке полисов страхования жизни, доступны преимущества сразу обоих классов инструментов. Помимо понятных инвестиционных стратегий, как и в структурных нотах, клиенты имеют ликвидный инструмент с опцией автоотзыва, который позволяет зафиксировать доход и досрочно без потерь вывести инвестиции для последующего выбора новой стратегии. А страховая оболочка дает как неснижаемый уровень защиты капитала, так и дополнительные льготы, – отмечает Владимир Тураев, руководитель по развитию инвестиционно-страховых продуктов компании.