НЛМК показал возможности концертного зала в Корпоративном университете

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Кампус стал самым технологичным зданием в регионе с уникальными возможностями выставочных и лекционных аудиторий.

Один из самых перспективных проектов - зал на 500 мест. В тестовом режиме здесь показали, как работают передовые концертные решения - сцена-трансформер, телескопическая трибуна и лучшие технологии освещения и звукоусиления. Такие возможности позволяют организовывать здесь театральные и музыкальные события мирового уровня.

Корпоративному университету НЛМК 5 лет. За это время было разработано 225 образовательных решений, почти 4 000 тренингов, подготовлено 326 внутренних тренеров и обучение прошли более 10 000 руководителей и специалистов.

Главная цель – создать в НЛМК доступную систему корпоративного самообразования, в которой руководители компании становятся бизнес-тренерами для своих коллег, а реальные истории из жизни НЛМК – кейсами для их тренингов. Новолипецкий металлургический комбинат отметил 87-ю годовщину со дня выпуска предприятием первой продукции.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото и видео: пресс-служба НЛМК.